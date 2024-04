Quais os planos do Flamengo para sequência no sintético e na altitude

"A gente tem o aspecto físico do atleta, termografia do atleta, aspecto fisiológico, tem departamento médico, o relato do atleta. Não é só uma coisa. Se é uma questão de saúde, está fora. Mas em termos de fisiologia, eu trago a decisão final. Mas tem um monte de situações", disse o treinador.

Alguns jogadores já tinham substituição programada durante a partida contra o São Paulo. De La Cruz, que jogou na posição de Arrascaeta, foi um deles. O outro seria Pedro, mas o atacante relatou que estava se sentindo bem e seguiu em campo.

E teve também aqueles que pediram para sair, como Allan. O volante sentiu cãibra e isso pesou no lance do gol do São Paulo, já que o meio-campista do Fla não conseguiu pressionar o jogador que estava com a bola antes do cruzamento. Bruno Henrique também pediu para sair.

Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? O 10 do time. Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos? Tite

E para subir o morro?

A delegação rubro-negra tentará reduzir os efeitos da altitude viajando na terça-feira para Santa Cruz de la Sierra (nível do mar) e indo horas antes da partida (perto da hora do almoço) para La Paz.