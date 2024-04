Flamengo vence São Paulo e aumenta pressão sobre Carpini

Carpini armou um São Paulo mais defensivo com a volta de Welington, mas colocou o time para o ataque no intervalo. A alteração deu mais espaço para o Rubro-Negro, que ampliou seu domínio na partida.

A derrota aumentou a já enorme pressão que Carpini sofre no cargo. O treinador já vem sendo mais firmemente questionado desde a derrota para o Talleres (ARG) na Libertadores.

Com o resultado, chegou a seis pontos em dois jogos e divide a liderança com o Internacional. Já o Tricolor segue sem somar nenhum e entre os piores do torneio.

O Flamengo volta a campo neste domingo (21), às 16h, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque. Já o São Paulo visita o Atlético-GO, também no domingo, às 18h, no estádio Antonio Accioly.

Pressionado, Carpini monta time mais defensivo

O técnico Thiago Carpini chegou ao Maracanã sob pressão homérica e escalou um time mais defensivo. O comandante manteve os três zagueiros, mas voltou com Welington na ala esquerda e deixou Michel Araujo, que vinha sendo o ala, como meia. Na prática, o uruguaio não fez a função de James, mas sim uma dobradinha pela esquerda com Welington, enquanto Luciano tinha a mesma missão pela direita.