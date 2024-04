Flamengo volta a ser líder do Brasileirão três anos depois

O Flamengo é líder do Brasileirão depois de um intervalo de três anos.

O que aconteceu

A vitória desta quarta-feira (17) sobre o São Paulo, no Maracanã, por 2 a 1, colocou o rubro-negro no topo da tabela, algo que não acontecia desde a última rodada do Brasileirão 2020 — em fevereiro de 2021.

O Fla está com seis pontos, 100% de aproveitamento, após dois jogos. E leva a melhor sobre o Internacional nos gols marcados — tem quatro, enquanto o colorado soma três. Os dois estão empatados no saldo de gols (2).