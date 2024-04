Sonho português? São-paulinos invadem redes de José Mourinho; veja situação

Há também os que "apelaram" para Lucas Moura, ídolo são-paulino e um dos pilares do elenco. O meia trabalhou com o treinador entre 2019 e 2021, quando ambos defendiam o Tottenham, e teve o perfil marcado por são-paulinos na foto do português.

Mourinho está livre no mercado da bola. Ele foi demitido da Roma em janeiro deste ano e, desde então, tirou um período sabático. De lá para cá, estrelou campanhas publicitárias, fechou uma parceria com a Netflix para um documentário e até participou da cerimônia da final da Copa do Egito.

Tirar o português de um clube, portanto, não é obstáculo ao São Paulo, e uma declaração dada por ele no mês passado pode servir como combustível: o técnico falou que quer voltar a trabalhar no futebol até junho e reforçou que pode treinar "em qualquer lugar".

Já a questão financeira pesa. Na última temporada, de acordo com a imprensa italiana, toda a comissão de Mourinho custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 99 milhões) aos cofres da Roma — o que dá mais de R$ 8 milhões por mês na cotação atual.

A única relação de Mourinho com o Brasil até o momento envolve uma especulação: ele teve nome ventilado para suceder Fernando Diniz na seleção, mas os rumores duraram pouco depois de a CBF apostar em Dorival Júnior.