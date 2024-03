Cabe no seu time? Desempregado, Mourinho põe prazo para voltar a trabalhar

Zero [novidades], zero. Não tenho clube, estou livre, mas quero trabalhar. No verão [do hemisfério norte], quero trabalhar. Nunca diga não, principalmente no futebol. A minha vida é futebol, posso treinar em qualquer lugar e não tenho problemas. José Mourinho a jornalista, segundo o Record

O nome de Mourinho chegou a ser ventilado na seleção brasileira, mas não emplacou. O técnico, que nunca trabalhou fora da Europa, já comandou Benfica, União de Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Manchester United e Tottenham na carreira.