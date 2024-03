Rolê aleatório: final no Egito tem Ronaldo, Daronco, Totti e Mourinho

A final da Copa do Egito, disputada entre Al Ahly e Zamalek, hoje (8), contou as presenças ilustres de Ronaldo, José Mourinho e Totti. O confronto entre as duas equipes é considerado um dos maiores clássicos do mundo.

O que aconteceu

Ronaldo, Mourinho e Totti entraram no gramado antes do jogo. O técnico português levou o troféu para o campo, enquanto o atacante brasileiro vestia a camisa do Al Ahly e o italiano a do Zamalek. O trio cumprimentou os jogadores dos dois times e posou para a foto oficial.

A partida foi apitada por Anderson Daronco. Nesta semana, a CBF recebeu um convite da Associação Egípcia de Futebol e indicou o árbitro gaúcho para comandar a final.