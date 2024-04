São Paulo: trio volta, mas James sente coxa em treino e deve virar desfalque

Pressionado após a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, na estreia do time no Brasileirão, o técnico Thiago Carpini deve ter mais um problema para se preocupar no São Paulo. O meia James Rodríguez, que ficou no banco de reservas no último sábado, sentiu a coxa durante a atividade desta segunda-feira e passará por exames para saber qual a gravidade da lesão. A certeza é que ficará de fora do embate frente ao Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Caso a lesão se confirme, James Rodríguez voltará a desfalcar o São Paulo bem quando vinha ganhando mais espaço na equipe principal. A ideia de Carpini era usar a figura do craque para contornar o momento ruim vivido pelo clube, tanto que teve uma longa conversa com o atleta antes de deixá-lo no banco diante do Fortaleza, justamente para tentar prevnir uma possível lesão.

Mas nem tudo são notícias ruins no São Paulo. O lateral Patryck, o volante Luiz Gustavo e o atacante Ferreirinha participaram das atividades e podem ficar à disposição frente ao Juventude.