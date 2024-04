Piquerez explica 'mística' de Abel Ferreira e contraria discurso de torcida

Em 2023, Piquerez teve a melhor temporada da sua carreira: em 58 jogos, marcou oito gols e deu sete assistências. O lateral atuou com mais liberdade no setor ofensivo após Abel Ferreira escalar um sistema com três zagueiros.

Piquerez já recebeu diversas propostas da Europa por causa de suas atuações no Palmeiras, mas o clube não quer perder o jogador. No ano passado, Palmeiras renovou o vínculo dele até o fim de 2026 e deu uma valorização salarial a ele. Ao UOL, Piquerez admitiu o sonho de jogar no Campeonato Inglês.

Piquerez rebate críticas ao sistema com três zagueiros

Abel Ferreira precisou reinventar o Palmeiras no meio do ano passado após a equipe perder Dudu com uma grave lesão no joelho. O treinador optou por dar mais liberdade aos laterais com um sistema com três zagueiros, e Piquerez e Mayke se destacaram. A equipe terminou a temporada com o título do Campeonato Brasileiro.

No entanto, muitos torcedores passaram a criticar o esquema por ele ser "defensivo demais" enquanto o Palmeiras tem muitas opções de atacantes no banco de reservas. Piquerez afirmou que Abel sempre ressalta a importância de uma grande defesa, e que esse esquema favorece muito os laterais do Palmeiras.