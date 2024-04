Palmeiras mostra que há vida sem Aníbal após vitória em Salvador

Depois de 19 jogos na temporada 2024, Aníbal Moreno, enfim, descansou. O volante argentino sequer ficou no banco de reservas no triunfo do Palmeiras sobre o Vitória por 1 a 0, ontem (14), na estreia do time no Brasileiro. E a boa notícia para Abel Ferreira é que o meio-campo reserva fez bem o seu papel. Zé Rafael, com uma lombalgia, também permaneceu fora.

O que aconteceu

Abel Ferreira escolheu Gabriel Menino e Richard Ríos para substituirem os titulares. A dupla foi bem, ajudando o Palmeiras a ditar o ritmo da partida na maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo, quando o time sofreu pouco para segurar o resultado.

Richard Ríos marcou o gol da vitória do Palmeiras. O colombiano apareceu bem como opção na entrada da área para Rony, no lance que definiu a partida. Ele contou com a sorte para marcar, já que sua finalização desviou na defesa.