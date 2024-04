Dudu avança em recuperação e se aproxima de retorno no Palmeiras

Dudu deu mais um passo importante para se aproximar do retorno aos gramados com o Palmeiras.

O que aconteceu

Dudu iniciou nova fase da recuperação. O atacante começou a quarta fase de cinco de sua reabilitação da cirurgia no joelho direito. Nesta fase, Dudu participará de atividade gradativas com o elenco, hoje ele participou como 'curinga' em uma atividade no gramado.

A expectativa do clube, e do próprio jogador, é de que ele esteja à disposição no mês que vem. A última partida de Dudu foi no dia 27 de agosto de 2023, na vitória do Alviverde por 1 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque.