Diretor do Corinthians vai processar bolsonarista que discriminou a Fiel

Fiz uma brincadeira de mau gosto sobre o Corinthians. A reação dos torcedores deixa claro que errei. Peço desculpas aos que se sentiram ofendidos. Camila Abdo, no X

40 anos da luta pela Democracia!! O Corinthians foi o único time do Brasil a peitar a ditadura e lutar contra a censura e para a imprensa ser livre!! Hoje vc só foi capaz de escrever essa MERDA porque nós lutamos por vc!! Nos veremos em breve no tribunal!! Salve o Corinthians!! Rubão, em resposta

40 anos da luta pela Democracia!! O @Corinthians foi o único time do Brasil a peitar a ditadura e lutar contra a censura e para a imprensa ser livre!! Hoje vc só foi capaz de escrever essa MERDA porque nós lutamos por vc!! Nos veremos em breve no tribunal!! Salve o Corinthians!! -- Rubão Gomes (@RG77_COR) April 17, 2024

Publicação discriminatória

No último domingo (14), Camila fez uma publicação associando a torcida do Corinthians com criminosos. Ela publicou um vídeo das arquibancadas da Neo Química Arena antes do jogo contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão.