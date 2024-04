Corinthians: Mosquito recebe nova sondagem da Série A e tem futuro incerto

A janela de contratações termina na sexta-feira (19), e Gustavo Mosquito não sabe se continuará. Ele não atua pelo Corinthians há mais de um mês.

O Botafogo já havia procurado o atacante de 26 anos anteriormente. Na ocasião, uma troca com Danilo Barbosa foi discutida.

O técnico António Oliveira conta com Mosquito, mas admite liberá-lo se a troca for satisfatória, como seria a de Alex Santana no seu entendimento.

Sem dinheiro, o Corinthians monitora o mercado e só deve fazer investimentos maiores no segundo semestre. A janela reabrirá em julho.

