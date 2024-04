António Oliveira vibra por defesa do Corinthians e faz desafio ao elenco

A atuação defensiva no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG foi comemorada. O Corinthians não cedeu uma chance sequer para Paulinho e Hulk, dos dois destaques do futebol brasileiro.

Na frente, porém, o Timão deveu. Os donos da casa jogaram o segundo tempo inteiro com um a mais e só acertaram o gol de Éverson uma vez, em um chute de fora da área de Wesley.

António Oliveira tem conversado com o elenco sobre essa necessidade de criar mais para o número de gols aumentar. O técnico valoriza o esforço do elenco para marcar bem e agora propõe esse desafio de atacar melhor.

O objetivo é já apresentar essa melhora diante do Juventude nesta quarta-feira, no Alfredo Jaconi. O jogo contra o Atlético-MG era de mais marcação, enquanto a expectativa para o duelo em Caxias do Sul é ver um Corinthians mais ofensivo.

António deve repetir a escalação, mas agora tem mais alternativas para o segundo tempo, como Paulinho, Igor Coronado e Pedro Raul. Chegou a hora de marcar e também atacar bem.