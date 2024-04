Corinthians não aproveita expulsão e empata com Atlético-MG em jogo morno

O Corinthians não aproveitou a expulsão de Battaglia e apenas empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG hoje, na Neoquímica Arena, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O time de António Oliveira jogou com um a mais a segunda etapa inteira, mas ainda assim proporcionou um jogo de poucas oportunidades.

O primeiro tempo começou morno, mas a etapa chamou a atenção pelos desentendimentos. O Galo teve dificuldade de sair jogando e viu um Corinthians marcando bem, preenchendo espaço. Pouco aconteceu até a metade da primeira etapa. Os visitantes engrenaram na etapa final e passaram a explorar melhor o campo de ataque e fazer Cássio trabalhar. Saravia até balançou a rede, mas teve seu gol anulado por impedimento. O jogo ficou pegado após faltas com entradas mais fortes e bate boca. Nos acréscimos, Battaglia foi expulso por receber o segundo amarelo após falta em Yuri Alberto.

Na segunda etapa, o Corinthians retornou assustando Everson com ótima jogada de Wesley. O corintiano deu caneta em Paulinho e arriscou um chute forte que fez o goleiro se deslocar para defender. O Galo se fechou, melhorou o setor defensivo e passou a dar pouco espaço para os rivais, que estiveram com a bola o tempo inteiro, mas não foram efetivos. No fim, Hugo pegou um rebote e arriscou um chute de longe, mas a bola passa à esquerda do gol. Seria um golaço do lateral. No fim, Scarpa foi derrubado quase em cima da linha da área e bateu forte para Cássio fazer uma defesaça.