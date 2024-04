Comentarista da ESPN detona Fagner: 'Jogador 007, tem licença para bater'

O comentarista Rodrigo Bueno, da ESPN, disparou fortes críticas ao lateral corintiano Fagner durante o programa F90 desta segunda (15).

O que aconteceu

Bueno fez uma analogia com a franquia 007 e o personagem James Bond para dizer que o jogador do Corinthians tem "licença para bater" no futebol brasileiro. Além do nome 'Licença para Matar' do filme lançado em 1989, a referência utilizada por ele foi a permissão cedida aos agentes britânicos nas obras.

O comentarista se mostrou indignado por Fagner não ter sido expulso após entrada dura em Zaracho no jogo contra o Atlético-MG. Bueno criticou que o lateral do Alvinegro paulista, diferentemente de outros jogadores que pegam "fama de violento", continua se livrando de cartões vermelhos após faltas duras recorrentes.