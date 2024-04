Willian elogia talento de Endrick: 'Muita personalidade'

O meia-atacante Willian, do Fulham, elogiou Endrick, destacando a personalidade do jovem atacante do Palmeiras.

Na opinião do jogador revelado pelo Corinthians, se Endrick continuar na atual rota, ainda deve crescer muito de produção. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar hoje (15).