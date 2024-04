Ryan Reynolds se emociona com novo acesso do Wrexham: 'viagem incrível'

A estrela de Hollywood Ryan Reynolds publicou nas redes sociais a sua reação de desespero e, ao mesmo tempo, de alívio com o novo acesso do Wrexham da quarta para a terceira divisão do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Reynolds é co-proprietário do clube com Rob McElhenney e ambos foram surpreendidos com a vitória por 6 a 0 sobre Forest Green Rovers. Após o apito, os atores se abraçam com expressão de alívio.

Nas imagens publicadas pelo astro é possível ouvir o momento em que o apito final é entoado. A torcida invadiu o campo para comemorar com os jogadores.