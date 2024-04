Endrick e namorada revelam contrato em relação: 'Tem email, assinatura...'

"A gente tem um contrato. Ela que fez o contrato", iniciou Endrick. "Não é um contrato de tempo", explicou Gabriely.

"Existe um contrato. Tem email, RG, assinatura dele, minha assinatura...", prosseguiu a modelo, que não deu mais detalhes sobre o conteúdo do texto.

O jogador ainda brincou sobre a criação do acordo. "Na hora que ela estava fazendo, achei que estava muito p* comigo, porque demorou uma hora, não me respondia... do nada, ela mandou um contrato. Ela realmente fez um contrato", pontuou.

o endrick e a gabrielly revelaram num podcast q tem um contrato de namoro.



pqp o endrick é muito gado, deixou a mina fazer um CONTRATO de NAMORO e ainda assinou nos termos dela?



ele esqueceu da primeira regra.



nunca confie numa loira. pic.twitter.com/56uJRSXBKU -- Rocken (@rockensep) April 13, 2024

