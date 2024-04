Ídolo do Fla, Bruno Henrique volta ao lugar onde foi de anônimo a astro

O técnico do Goiás era Hélio dos Anjos. O treinador lembra que teve de mexer no posicionamento de Erik, então aposta da direção verde.

Com o crescimento tático da equipe, eu o via muito bem pelo lado esquerdo e tive de reposicionar o atacante que era o garoto dos olhos da direção e da imprensa, o Erik, que jogou no Botafogo. Passei a trabalhar ele pelo lado direito. Apostei nessa condição do Bruno Henrique e falava à direção que, em minha visão, o mercado do Bruno era mais promissor, principalmente pelas valências físicas, o biotipo. Era um jogador mais encaixado para a Europa Hélio dos Anjos

Helio dos Anjos, técnico do Goiás Imagem: Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

Pelo Goiás, Bruno Henrique fez 57 jogos e marcou 12 gols. Clubes brasileiros como Internacional, Fluminense e Santos demonstraram interesse, mas o jogador foi vendido ao Wolfsburg, da Alemanha.

Os alemães desembolsaram 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 19,9 milhões, segundo informou a Rádio 730 à época. O Esmeraldino tinha 60% dos direitos econômicos e o restante pertencia a empresários.

"Sempre comentava com ele que, se ele continuasse trabalhando daquele jeito, ele iria atingir coisas maiores na carreira. Acabou sendo vendido ao Wolfsburg. Depois, voltou para o Santos e o Dorival conversou comigo, mas é um jogador que conseguiu tudo por méritos dele", lembrou Hélio.