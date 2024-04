Fla elege CBF como vilã e pressiona contra o calendário antes da bola rolar

A diretoria do Flamengo escolheu a CBF como uma vilã nos obstáculos que irá enfrentar na temporada e colocou pressão na entidade antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite deixou clara a necessidade de "definir prioridades" e antecipou que precisará poupar jogadores.

O que aconteceu

A diretoria do rubro-negro se mostrou insatisfeita com as decisões tomadas pela entidade para o calendário brasileiro. A principal reclamação foi a de não paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América.

O vice de futebol, Marcos Braz, chamou o calendário de "irresponsável". O Flamengo calcula que perderá de quatro a oito jogadores durante a competição de seleções.