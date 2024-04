Esposa de Carlinhos soube de acerto do marido com Flamengo por Instagram

O quanto você é capaz de guardar um segredo? No caso de Carlinhos, o acerto com o Flamengo foi guardado tão a sete chaves que nem mesmo para a esposa ele contou. Sheila foi descobrir que o marido tinha sido contratado pelo Rubro-Negro por meio do Instagram, horas antes do até então atacante do Nova Iguaçu enfrentar o clube da Gávea no jogo de ida da final do Carioca.

Foi verdade que ele não me contou. Eu sabia que existia uma negociação, mas só soube que ele havia acertado quando eu vi no Instagram o Marcos Braz (vice de futebol do Flamengo) confirmando o acerto

Sheila, esposa de Carlinhos