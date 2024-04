Brasileiro mantém 'cota' e começa com quase metade de técnicos estrangeiros

Para este ano, o Brasileirão começa com oito estrangeiros no comando: Gabriel Milito (Atlético-MG), Arthur Jorge (Botafogo), António Oliveira (Corinthians), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Eduardo Coudet (Inter), Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino) e Ramón Díaz (Vasco).

Ainda é uma moda, perpetuada pelo sucesso do Abel Ferreira no Palmeiras. Mas cada vez menos uma moda. Os clubes brasileiros estão contratando treinadores como se acostumaram a contratar jogadores estrangeiros. Em geral eles são mais baratos que os brasileiros proporcionalmente falando, em nível de sucesso internacional. E também tem a questão de uma renovação pequena do primeiro escalão dos treinadores brasileiros. Então, os clubes, muitas vezes para fugirem de 'sempre os mesmos', um grupo de 20 técnicos que costumam trabalhar na Série A, acabam priorizando estrangeiros, porque este grupo já rodou muito, se desgastou muito, e é visto com maus olhos por muitos torcedores. Então você vai ao exterior para trazer caras que não estão tão 'queimados' no mercado brasileiro.

Rafael Reis, colunista do UOL

Sucesso ecoa na Europa

A preferência por treinadores estrangeiros no Brasil ecoa do outro lado do oceano. Se antes qualquer gringo olhava com desconfiança para a instabilidade dos técnicos por aqui, hoje o mercado já se tornou atrativo.

Mesmo que ainda não desperte o interesse do primeiro escalão de portugueses, técnicos emergentes do país de Jesus e Abel já se sentem confortáveis ao considerar trabalhar na Série A.