Carpini atirou para todo lado, só não atirou no time dele, diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro destacou no Fim de Papo que a coletiva do técnico Thiago Carpini após a vitória do São Paulo na Libertadores lembrou as entrevistas de Rogério Ceni no cargo. Para Arnaldo, Carpini atirou para todos os lados e só resguardou o próprio time.

'Carpini atirou na coletiva como o Rogério atirava': "Todo mundo está comparando o Carpini ao Rogério Ceni e eu entendo, porque a coletiva do Carpini ontem começou com as estatísticas, que é o que o Ceni usava em 2017. Todo jogo o Rogério vinha com não sei quanto de posse de bola, não sei quantos chutes a gol, não sei quantos não sei o que lá - o Carpini foi com isso para a coletiva. A partir daí, ele atirou na coletiva como o Rogério atirava, ele só não atirou no time dele. E aí tem uma diferença grande, porque muitas vezes o Rogério atirava no time dele".

'A Independente está com Carpini': "Qualquer treinador se sustenta por um tripé: o apoio de quem manda, da direção; o apoio dos jogadores, os principais, os mais importantes; e o apoio da torcida organizada em alguns clubes, como Corinthians e São Paulo. O Carpini tem os três hoje. Por mais que várias facções da torcida do São Paulo, a cyber torcida ou o setor popular atrás do gol, tivessem ofendido o Carpini de novo, a Independente está com ele. E quando a Independente está com ele, ela dita o ritmo do estádio, e foi assim que o São Paulo buscou a vitória na marra, na base da torcida organizada. E o Carpini foi agradecer a torcida organizada depois do jogo".