'Tite já quer decidir o campeonato que vai largar? Uma vergonha', diz RMP

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo a declaração de Tite após a vitória sobre o Palestino-CHI na Libertadores de que o Flamengo vai ter de começar a priorizar campeonatos. Segundo RMP, é muito cedo para estabelecer prioridades e reclamar de cansaço na temporada, às vésperas do início do Brasileirão.

'Isso é uma vergonha, é o fim do mundo': "É uma declaração estapafúrdia do Tite, que tem uma segunda leitura que ele proporciona na mesma entrevista. Primeiro, o Brasileiro nem começou, a Copa do Brasil também não, e ele já está dizendo que tem que decidir qual é a prioridade. Ou seja, ele já quer, de antemão, decidir qual o campeonato que ele vai abandonar? Isso é uma vergonha, isso é o fim do mundo".

Decisões estapafúrdias: "A culpa não é toda dele, eu diria até que a menor parte é dele. Ele fez questão de falar isso porque está sendo pressionado pela diretoria deixou isso claro, deu até nomes ontem, disse que o Marcos, o Landim e o Spindel disseram que a prioridade era o Carioca. Ou seja, aquela decisão estapafúrdia de poupar jogadores na estreia da Libertadores veio dessa decisão mais estapafúrdia ainda de priorizar o Carioca, que já estava decidido depois do primeiro jogo [contra o Nova Iguaçu], que foi 3 a 0. O Tite já percebeu que ele vai ser pressionado a ganhar determinadas competições e abandonar outras, isso é um crime".