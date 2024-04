Fla quase jogou na Palestina em 'Torneio da Paz' com Israel e Corinthians

Brasil no Haiti inspirou

A inspiração do projeto foi o amistoso do Brasil contra a seleção haitiana, no Haiti, em 2004. O fato chegou a ser noticiado no site oficial do Flamengo, com depoimento da então coordenadora geral de intercâmbio e cooperação Esportiva do Itamaraty, Vera Cíntia Álvarez, ainda quando a ideia era o amistoso único.

Cancelamento teve mais de uma justificativa

Os dirigentes só divergem nos motivos do cancelamento do torneio. Pedro Trengrouse, por exemplo, diz que a logística complicada da viagem foi determinante para que a competição amistosa não ocorresse.

"Não tinha avião para ir e voltar a tempo dos compromissos no calendário, com jogo quarta e domingo. Foi um conjunto de fatores, não foi uma coisa isolada. Chegamos a viabilizar uma transmissão também. A Globo se interessou, mas faltou logística. Não dava para ser voo de carreira e aí ficou difícil fazer. Foi mais pelo calendário, mas vontade existia", lembrou Trengrouse.

Rosenberg, porém, cita confrontos entre Israel e Palestina como o principal problema. Segundo o noticiário da época, o cessar-fogo terminou em dezembro de 2008 com mísseis lançados e ataques aéreos. E se intensificou em janeiro de 2009 com batalhas terrestres.