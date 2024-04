Flamengo lança novo uniforme 2 com música de Tokio DK e DJ Papatinho; veja

O Flamengo lançou, na manhã de hoje (10), o novo uniforme número 2 para a temporada 2024.

O que aconteceu

A camisa é predominantemente branca e traz ondulações inspiradas nas ondas sonoras. A peça tem as três listras vermelhas no ombro e uma na ponta da manga. O escudo do clube e o símbolo da Adidas são bordados na cor preta. O calção preto tem detalhes em vermelho, e o meião branco conta com listras horizontais vermelhas.

Para o lançamento, o Rubro-Negro e a Adidas convidaram Tokio DK e o DJ Papatinho, que criaram o single "A Mudança Sou Eu". A canção foi desenvolvida exclusivamente para o evento e está disponível nas redes sociais.