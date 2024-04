São Paulo sofre, mas marca dois no fim e vence Cobresal na Libertadores

A vitória alivia um pouco a pressão sobre o técnico Thiago Carpini. A temperatura havia subido contra o treinador após a derrota para o Talleres (ARG).

Classificação e jogos Libertadores

Com o resultado, o São Paulo chegou a três pontos no grupo B da competição. Talleres e Barcelona de Guayaquil completam a rodada jogando no Equador.

O Tricolor volta a campo neste sábado (13), às 21h, quando recebe o Fortaleza pela primeira rodada do Brasileirão, no MorumBIS. A próxima rodada da Libertadores ficou para o fim do mês, no dia 25, quando o Tricolor visita o Barcelona (EQU).

Carpini muda, São Paulo domina e vence

Carpini entrou em campo com mudança no esquema tático, montando a equipe no 3-5-2. A novidade era Michel Araujo na ala esquerda, muito pelas lesões dos três pontas que mais atuaram na temporada: Lucas, Wellington Rato e Ferreira. Com o desenho, Luciano e Calleri atuaram como dupla de ataque e James solto como um camisa 10.

Antes do jogo, as torcidas organizadas do São Paulo gritaram o nome do treinador, mas o estádio respondeu de forma tímida e, logo depois, iniciou um grito de "olê olê olê, Telê, Telê".