Atlético-MG vira pra cima do Cruzeiro e conquista pentacampeonato mineiro

Que isso, Hulk? O atacante recebeu no meio-campo nas costas da marcação e disparou em direção ao gol. O zagueiro Neris perseguiu o jogador, ganhou na corrida e no corpo, deixando Hulk no chão e sem bola. O atacante pede pênalti que não existiu.

Assim não, Paulinho! O atacante do Galo disparou do meio-campo, invadiu a área com boa chance de finalizar, mas tentou servir Hulk que acompanhava a jogada. O zagueiro Neris se recuperou no lance e cortou para escanteio.

1x0. No começo do segundo tempo, Matheus Pereira roubou de a bola de Battaglia no meio-campo, o Cruzeiro construiu a jogada e o próprio Matheus Pereira recebeu no bico da grande área para cruzar na medida para Mateus Vital entrar na segunda trave e cabecear no contrapé de Everson. O Galo reclamou de falta no lance, mas o VAR confirmou o gol.

1x1. Na intermediária ofensiva, Otávio achou lindo lançamento por cima para a entrada de Saravia como elemento surpresa. O lateral chegou em velocidade e tocou de cabeça para trás de forma consciente para encobrir Rafael Cabral e marcar um belo gol.

2x1. O Galo virou em pênalti cobrado por Hulk. A bola tocou na mão de Lucas Silva em cruzamento da linha de fundo e o VAR recomendou o pênalti. Hulk cobrou forte no canto direita de Rafael.

Por cima! O Cruzeiro foi para o ataque e conseguiu encontrar Cifuentes em cruzamento para a entrada da área, mas o atacante pegou de voleio mandante por cima do gol.