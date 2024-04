STJD marca julgamento de Textor por não exibir prova de suposta manipulação

A segunda infração é "deixar de cumprir ou retardar cumprimento de decisão da Justiça Desportiva". Nessa, ele pode levar suspensão de 90 a 360 dias, além de multa de até R$ 100 mil.

Uma condenação nesse segundo artigo fica no histórico e pode gerar eliminação do futebol, caso haja reincidência.

As acusações feitas por Textor, sem provas exibidas, citam favorecimento ao Palmeiras.

A origem da questão

A denúncia contra Textor é resultado de um inquérito aberto no STJD para apurar e pedir mais detalhes sobre as declarações dele sobre manipulação em edições recentes do Brasileirão.

Textor chegou a dizer que tinha gravações de árbitros dizendo que não receberam propinas prometidas.