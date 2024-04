'O que o Textor pretende? É constrangedor', diz Mauro Cezar sobre acusações

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte o que chamou de "devaneios" de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Sem mostrar provas, o empresário norte-americano agora acusa os jogadores do São Paulo de terem manipulado a partida que terminou 5 a 0 para o Palmeiras na reta final do Brasileirão passado.

'O Botafogo errou tudo, é difícil entender John Textor': "O início da fase de grupos da Libertadores fica ofuscado por mais uma série de delírios, devaneios [de John Textor]. Sabe o que mais me impressiona? Ele fala que o Palmeiras foi beneficiado, só que o Botafogo caiu de primeiro lugar disparado para quinto, quatro times superaram o Botafogo. Então, mesmo que fizesse sentido, e tudo indica que não faz o menor sentido, quatro times superaram o Botafogo. Os caras erraram tudo, trocaram técnico, foram infelizes nas trocas, como pode? É realmente impressionante, não sei o que o Textor quer com isso, realmente é difícil entender".

'Que coisa mais constrangedora': "Parece que ele pirou, só rindo mesmo. É ruim para o torcedor do Botafogo, que hoje chega na escola, no trabalho, e o vascaíno, o rubro-negro, o tricolor está tirando sarro. Quer dizer então que a inteligência artificial que vocês perderam o campeonato porque A ou B foi beneficiado? Ah, pelo amor de Deus, que coisa constrangedora isso aí, é difícil até falar sobre isso.