Não viu no feriado? Veja como foram os jogos de ida das decisões estaduais

O feriado da Páscoa teve o pontapé de decisões de Estaduais pelo Brasil. O UOL compilou abaixo como foram os jogos de ida das principais finais.

Os destaques

Santos 1 x 0 Palmeiras: Com direito a presença e promessa de retorno de Neymar, o Peixe bateu o Alviverde na Vila Belmiro. João Paulo brilhou, Otero foi decisivo e os comandados por Carille largam na frente no Paulistão, mas a vantagem sobre o time de Abel Ferreira é mínima.

Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro: O Galo abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas a Raposa reagiu e empatou no apagar das luzes. Com o resultado, o Cruzeiro leva a vantagem de se sagrar campeão mesmo com um empate no jogo da volta, por ter tido a melhor campanha da fase de grupos.