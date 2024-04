Atacante do Nova Iguaçu não contou nem à mãe sobre o acerto com o Flamengo

Reforço do Flamengo para depois do Carioca, o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, não contou nem mesmo à família sobre o acerto. Ele soube que as conversas tinham sido concretizadas horas antes de entrar em campo para o primeiro jogo da final do Carioca.

Ainda não falei com a minha mãe e nem com a minha esposa. Fiquei muito focado no jogo. Agora, todo mundo está sabendo, até elas Carlinhos

O Nova Iguaçu perdeu para o Flamengo por 3 a 0 na partida de ida da final. O segundo jogo será no domingo (7). Destaque do Estadual, Carlinhos foi titular e estava um gol atrás de Pedro na briga pela artilharia do torneio — o jogador do Fla balançou a rede duas vezes. Ele comemorou o próximo passo na carreira.