Cruzeiro busca empate após 2 a 0 do Atlético-MG e terá vantagem na final

O Galo abriu o placar com um zagueiro fazendo um golaço, e ampliou com Hulk driblando o goleiro. O gol marcado por Bruno Fuchs, inclusive, foi o primeiro da carreira do defensor de 24 anos.

O 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo. O Atlético envolveu o rival, teve volume e podia ter feito mais. Ederson pouco trabalhou, e o time visitante só foi melhorar nos acréscimos.

O Cruzeiro, no entanto, diminuiu no início do segundo tempo e buscou a reação. Larcamon mexeu e a equipe melhorou, ensaiando o empate até o segundo gol sair, nos acréscimos.

Agora, a Raposa leva a vantagem de novo empate no Mineirão. Apesar do placar igual, os cruzeirenses terminaram a partida comemorando, enquanto o clima pesou do outro lado.

Destaques e gols

Jogadores do Atlético comemoram gol de Bruno Fuchs sobre o Cruzeiro, na final do Mineiro Imagem: Fernando Moreno/Agif

1x0: Aos 8 minutos do primeiro tempo, Fuchs recebeu na ponta esquerda, perto do escanteio. O zagueiro invadiu a área passando por dois, bateu rasteiro e a bola passou por baixo de Rafael Cabral. Golaço