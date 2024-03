Grêmio e Juventude param em goleiros e ficam no empate na final do Gaúcho

Os times voltam a se enfrentar no sábado (6), às 16h30, na Arena do Grêmio, pelo segundo jogo da final do Gauchão.

Jogo pegado!

O primeiro tempo foi marcado por um jogo aberto para as duas equipes e bem pegado fisicamente. O Grêmio se impôs fora de casa e deu trabalho para o Juventude, que tentou parar os lances perigosos em chegadas fortes. O árbitro Daronco tentou controlar a partida na conversa e não distribuiu cartões amarelos, o que deu brecha para a Juve seguir brecando os gremistas com chegadas firmes e perigosas.

Renato Gaúcho reclamou ao longo da partida e esbravejou que 'deve ser difícil jogar futebol'. Ao longo do tempo o jogo ficou morno, ambos os times tiveram chances, mas não capricharam. O goleiro Caíque foi acionado em duas oportunidades e se saiu muito bem, sobretudo em erro de saída de bola. Aos 45 minutos, Rodrygo Ely vacilou e deixou a bola sobrar para Rildo, que arriscou de longe e por muito pouco não abriu o placar. Caíque fez defesa incrível.

Ficou burocrático...

O Juventude voltou melhor e assustou com Rildo logo nos primeiros minutos, mas Caíque, seguro, tirou as esperanças dos donos da casa em boas defesas. Mais tarde, porém, o Grêmio equilibrou a partida e por pouco não abriu o placar com Cristaldo, mas Gabriel esteve bem posicionado e seguro.