Pedro brilha, Flamengo vence Nova Iguaçu e encaminha título do Carioca

Cara a cara. Aos 41 minutos do 1º tempo, Rossi deu chutão e Maicon falhou. Luiz Araújo cruzou rasteiro e Pedro finalizou à queima-roupa, mas Fabrício defendeu com o pé.

Anulado. Aos 48 minutos do 1º tempo, Pedro aproveitou sobra na área e mandou para a rede. Após análise do VAR, porém, foi apontado impedimento do atacante.

Gol histórico. Aos 7 minutos do 2º tempo, Luiz Araújo acionou Everton Cebolinha. Ele avançou pela lado esquerdo e cruzou. Fabrício não alcançou e Pedro, de carrinho, mandou para a rede. Foi o gol de número 13 mil da história do Flamengo.

0x3. Aos 32 minutos do 2º tempo, Pedro recebeu de Arrascaeta, tirou de Gabriel Pinheiro e tentou dar um chapéu em Ronald. O camisa 16 se estica todo para evitar o drible, mas encobriu o goleiro Fabrício.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 0 X 3 FLAMENGO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Carioca (1º jogo da final)

Data e hora: 30 de março de 2024, às 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stéfano

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Albert, Igor Fraga (NIG); Varela, Erick Pulgar (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pedro, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 7 minutos do segundo tempo (FLA); Ronald (contra), aos 31 minutos do segundo tempo (FLA)