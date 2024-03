Milly: 'Cuca não entendeu que não é sobre ele. É sobre nós, que morremos'

A colunista Milly Lacombe comentou no Fim de Papo a primeira declaração de Cuca como técnico do Athletico-PR, depois da anulação da condenação por estupro de uma menor de idade, ocorrido na Suíça em 1987. Segundo ela, Cuca não entendeu que ele não é o centro da história, que terminou com a morte da vítima anos depois.

'Cuca não entendeu do que se trata': "O que alguns chamam de uma noite de farra, para a gente é a morte. Mesmo que a gente não morra, a gente nunca mais vive. Uma mulher abusada, estuprada, assediada, acaba um pouco no ato do estupro, do assédio, do abuso. O Cuca não entendeu do que se trata. O Cuca nunca fez uma referência à menina".

'A gente está morrendo todos os dias': "A gente precisa de aliados, o Cuca seria um grande aliado. Ele nunca entendeu que não é sobre ele, ele continua falando dele. Não é sobre ele, é sobre a gente, que está morrendo todos os dias nesse mundo. Quem defende o Cuca não entende do que se trata, não entendeu nada, nada, nada, nada. A gente precisa de ajuda porque a gente está morrendo todos os dias, simbólica ou literalmente".