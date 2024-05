Veja quando será o sorteio das oitavas da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol sorteará os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana e Libertadores na próxima segunda-feira (3), em evento realizado na sede da entidade, no Paraguai.

O que aconteceu

O sorteio acontecerá com grupos de Grêmio e Internacional ainda indefinidos. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos de ambos os clubes foram reagendados para os dias 4 e 8 de junho. O Grêmio disputa a Libertadores, enquanto o Inter está na Sul-Americana.

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo se classificaram para as oitavas da Libertadores. Com dois jogos a menos, Grêmio ainda tem chance de classificação.