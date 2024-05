Rodrygo antecipa guerra fria com Mbappé no Real; seleção pode apimentar

As declarações de Rodrygo sobre o futuro no Real Madrid têm a ver com uma disputa por espaço no clube. O desejo do jogador é permanecer e, pelo que o UOL apurou, ele já está marcando uma posição por causa da iminente contratação de Kylian Mbappé.

O que aconteceu

Às vésperas de mais uma final de Champions League, Rodrygo já vê as peças se mexendo no tabuleiro e não quer perder protagonismo no clube.

O time passa por uma transição de representatividade, com a aposentadoria de Kroos e o adeus cada vez mais próximo de Modric, ao mesmo tempo em que Vini Jr. e Bellingham são os cotados para melhor do mundo.