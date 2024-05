Seleção da temporada tem só um finalista da Champions; Vini Jr fica de fora

Ou seja, nenhum atleta do Borussia Dortmund descolou uma vaguinha no 11 ideal de 2023/24. O mesmo vale para Vinícius Júnior, um dos protagonistas do Real, que tem sido tratado como possível candidato aos prêmios de melhor do mundo.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Eliminados nas semifinais da Champions, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain dominam a seleção montada pelo "WhoScored?". Os alemães emplacaram três nomes na equipe (Joshua Kimmich, Leroy Sané e Harry Kane), enquanto os franceses ganharam representação dupla (Gianluigi Donnarumma e Kylian Mbappé).

Ainda segundo a inteligência artificial, Kane é o melhor jogador da temporada. O artilheiro da Bundesliga alemã, com nota 7,82. No entanto, ele ainda pode ser ultrapassado por Bellingham, que está apenas um centésimo atrás.

Melhores da temporada

O "Blog do Rafael Reis" publica desde a semana passada uma série de reportagens, rankings e análises mostrando o que de melhor aconteceu no futebol ao longo de 2023/24.

A temporada de clubes tem uma espécie de ponto final extraoficial amanhã, com a decisão da Champions, entre Dortmund e Real, no estádio de Wembley (Londres).