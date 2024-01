Justiça suíça anula condenação de Cuca por falta de advogado em julgamento

"Qualquer pessoa acusada de um delito criminal tem o direito fundamental de ser defendida por um advogado. Essa é a base de um julgamento justo", diz trecho da decisão.

O crime prescreveu, então o pedido de novo julgamento feito pela defesa do treinador não foi acatado. O Ministério Público decidiu anular a pena de 15 meses de detenção e extinguir o processo por sexo com menor de idade sob coerção com outros três colegas durante excursão do Grêmio em 1987.

A suposta vítima, Sandra Pfäffli, morreu em 2002, de acordo com a justiça suíça. Ela tinha 13 anos na noite de 30 de julho de 1987 e faleceu aos 28. O tribunal encontrou um herdeiro, que não se interessou em ser parte do caso.

Parte da decisão do Tribunal da Suíça sobre Cuca Imagem: Reprodução

A defesa de Cuca entende que essa é uma vitória parcial. Seus advogados dizem ter provas suficientes para provar a inocência, mas o mérito não foi julgado.

O caso foi dado como encerrado no dia 28 de dezembro e Cuca ainda foi indenizado com pagamento de R$ 55,2 mil, já descontadas as custas processuais.