Final da Liga dos Campeões marca despedidas de Marco Reus e Toni Kroos

Reus, por sua vez, não conta com a prateleira vasta de troféus de Kroos, mas tem um título tão valioso quanto: a lealdade. Mesmo com propostas melhores, o meia-atacante optou por ficar no Dortmund para defender o seu time do coração.

No período pelo clube, ele soma duas Copa da Alemanha e três Supercopas da Alemanha. Até o momento, foram 428 partidas, 170 gols e 131 assistências.

Por caminhos diferentes, Reus e Kroos conquistaram o respeito dos torcedores de Dortmund e Real Madrid. A última dança está marcada para acontecer às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.