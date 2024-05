Entenda por que a presença de João Schmidt é tão importante para o Santos

O Santos corre contra o tempo para recuperar João Schmidt de uma entorse no tornozelo direito. O volante tenta estar apto para a partida contra o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No momento, o jogador de 31 anos está em transição física, mas ainda não treina com o restante do grupo.

João Schmidt é um dos principais jogadores do Peixe. Contratado no começo do ano, ele precisou de pouco tempo para se encaixar no esquema tático do técnico Fábio Carille.