Despedida de Endrick termina com anticlímax e alerta para Copa América

Os mais de 40 mil torcedores do Palmeiras que estiveram no Allianz Parque para acompanhar a despedida de Endrick não viveram uma noite memorável. O camisa 9 não conseguiu balançar as redes em seu adeus e deixou o campo com 20 minutos a serem disputados com dores no joelho em um sinal de alerta para a Copa América.

O que aconteceu

Endrick pediu substituição aos 25 minutos do 2º tempo após sentir um incômodo no joelho, e não jogou os 90 minutos em seu último jogo pelo clube. O atacante disse que está bem após a partida e que a alteração foi uma preocupação com a seleção brasileira — mas ele ainda passará por uma reavaliação nesta sexta-feira (31) para saber se existe uma lesão. Abel disse na entrevista coletiva que o jovem pediu a substituição.