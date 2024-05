Plano da CBF prevê retirar jogos adiados de Datas Fifa e evitar desfalques

A paralisação do Brasileiro por duas semanas - por conta das enchentes no Rio Grande do Sul - levou a CBF a remarcar os jogos adiados inclusive para uma Data Fifa. A medida foi aprovada em Conselho Técnico com os clubes. Mas a entidade tem um plano pronto para evitar que as partidas ocorram em período de seleção por meio de remanejamentos.

Para isso, será necessário manter a tabela da Série A viva, com constantes rearranjos conforme o andamento das competições. Assim, espera-se minimizar os desfalques aos times dos jogadores convocados por seleções. Já há datas previstas para o remanejamento dos jogos na Data Fifa.

Pela tabela divulgada, a CBF já marcou os jogos do Brasileiro até a 15ª rodada. Mas já definiu e explicou aos clubes como serão tratadas as duas rodadas adiadas.