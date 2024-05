Casa da seleção nos EUA, Orlando virou sede número 1 de esportes no país

Um levantamento feito pelo 'Sports Business Journal' neste ano colocou a cidade de Orlando no topo do ranking das cidades que mais recebem eventos esportivos nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Casa da seleção brasileira nos Estados Unidos, Orlando vem investindo forte em eventos esportivos. A cidade possui diversos aparelhos esportivos, com destaque para os dois que serão utilizados pelo Brasil: o ESPN World Wide Complex e o estádio Camping World.

Recentemente, Orlando recebeu eventos importantes dentro do pais, como o 'NFL Pro Bowl Games 2024' — o qual já havia sediado em 2017 e 2020. Ainda neste ano, foi sede do U.S. Olympic Marathon Team Trials, enquanto no ano anterior foi sede de jogos universitários importantes no basquete, vôlei e tênis.