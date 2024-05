Ederson, Salah, De Bruyne: Arábia Saudita prepara nova onda de contratações

Richarlison - Desde o fim do ano passado, clubes sauditas monitoram a situação do atacante de 27 anos do Tottenham de olho na contratação dele. Com vínculo até 2027, mas vindo de uma temporada sem brilho, o clube londrino debate sua venda na próxima janela de transferências. O principal candidato a levar o Pombo é o Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus.

De Bruyne - O vínculo perto do fim facilitaria uma negociação para balançar o mercado da bola. Com contrato válido só até o meio do ano que vem no Manchester City, Kevin De Bruyne, 32 anos, surge como alvo predileto na Arábia Saudita. Nem mesmo o valor imposto pelos Citizens, de 90 milhões de libras (R$ 596,8 milhões na cotação atual), deve frear a investida. Clubes da MLS e rivais ingleses também já se movimentam para levar o belga.

Imagem: Quality Sport Images/Getty Images

Salah - Depois de recusar uma oferta de 100 milhões de euros (R$ 562,5 milhões na cotação atual), o Liverpool finalmente pode ceder a uma nova investida saudita por Mohamed Salah. O Al-Ittihad pode atingir 235 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual) pelo astro egípcio.

Alisson - Outro alvo no Liverpool é o goleiro Alisson, de 31 anos. O jogador tem contrato com o clube até 2027 e não demonstrou interesse, até então, em deixar a equipe. Al-Ittihad e Al-Nassr pintam como postulantes a contratar o brasileiro.

Sancho - Antes de ser emprestado ao Borussia Dortmund, Jadon Sancho já esteve nos planos de clubes sauditas. A investida promete ser ainda mais forte agora para persuadir o atacante de 24 anos, cujo contrato com o Manchester United vai até junho de 2026. O candidato a contar com ele é o Al-Ettifaq.