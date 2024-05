Real já ganhou? As 7 maiores zebras da história das finais da Champions

Borussia Dortmund 1996/97

O próprio Dortmund já experimentou o gosto de ser campeão europeu partindo do posto de azarão. Em sua única conquista de Champions, a equipe germânica desbancou por 3 a 1 na decisão uma Juventus que tentava o segundo título continental consecutivo e contava com astros do calibre de Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Christian Vieri e Alessandro del Piero. Tudo bem que o time aurinegro também tinha suas doses de talento, como o capitão Matthias Sammer e o camisa 10 Andreas Möller, mas nada que se comparasse ao estrelado elenco comandado por Marcello Lippi.

Steaua Bucareste 1985/86

Trinta e oito anos atrás, um apanhado de jogadores romenos de pouca experiência internacional e proibidos pelo governo de se transferir para o exterior fizeram do Steaua Bucareste o primeiro time do bloco comunista a se sagrar campeão europeu. A conquista veio na decisão por pênaltis, depois de um empate por 0 a 0 contra o Barcelona, que entrou para a história por ter sido uma verdadeira batalha campal. O Barça da época ainda não era o esquadrão estrelado que seria montado nas décadas seguintes, mas já contava com nomes importantes, como o meia alemão Bernd Schuster e o artilheiro escocês Steve Archibald.

Estrela Vermelha 1990/91

O segundo (e último) título da Liga dos Campeões conquistado por um clube de um país socialista também foi obtido nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Em 1991, o Estrela Vermelha entrou para o grupo dos campeões europeus com um elenco bastante jovem, cheio de jogadores que haviam vencido o Mundial sub-20 com a seleção da Iugoslávia quatro anos antes. O adversário na final foi o Olympique de Marselha, que estava credenciado por eliminado Milan, vencedor das duas edições anteriores da Champions e potência número um da época.