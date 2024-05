Arábia tenta convencer Alisson a trocar 'Champions e seleção por dinheiro'

Janela é longa...

De acordo com uma pessoa próxima a Alisson, a primeira reação do goleiro à próxima investida árabe deve ser recusar a oferta e dizer que pretende cumprir seu contrato com o Liverpool até o fim (junho de 2027).

No entanto, essa mesma fonte ressalta que a janela de transferências é longa e que as negociações podem tomar um rumo diferente dependendo do que acontecer na Inglaterra e do que for oferecido ao jogador.

"Muita coisa pode acontecer ainda. Eles estão vindo cada vez mais fortes. É uma grana que deixaria tranquila até a quarta geração do atleta."

Mais estrangeiros

A nova investida saudita por Alisson já é reflexo do aumento do número de estrangeiros que entrará em vigor na próxima temporada do campeonato nacional mais rico da Ásia.