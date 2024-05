Corinthians dribla reformulação e crise política e vive bom momento dentro de campo

Antes de chegar à boa fase, o Corinthians teve que superar uma reformulação quase que completa no grupo. Augusto Melo havia prometido em campanha durante as eleições presidenciais que iria mudar o time. E assim o fez.

Após montar um novo plantel no começo da temporada, o Timão ainda viu dois dos principais líderes do time darem adeus nos últimos dias: Cássio e Paulinho. Sem os ídolos, o clube está em busca de novas lideranças no seu grupo.

Enfrentando obstáculos, o elenco corintiano tem precisado se esquivar de um ambiente conturbado fora do gramado. O clube do Parque São Jorge vive uma grave crise política e, nos últimos dias, virou notícia nas páginas policiais. Um dos casos mais polêmicos é o acordo de patrocínio com a casa de apostas VaideBet.

A suposta presença de uma empresa 'laranja' no processo de intermediação do negócio, revelado pelo Uol, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

A situação também resultou em algumas saídas da diretoria do Corinthians. O superintendente de marketing, Sérgio Moura, pediu licença do cargo após ser alvo de denúncias. Já o diretor jurídico Yun Ki Lee se desligou do Timão após sugerir medidas que não foram atendidas em sua totalidade pela gestão de Augusto Melo.