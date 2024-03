Lesão assustadora pode tirar zagueiro do Valencia dos campos por até 1 ano

O Valencia informou hoje (3) que o zagueiro Diakhaby sofreu uma luxação no joelho direito no empate com o Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o jogador pode ficar até um ano longe dos gramados.

O que disse o Valencia

O jogador Mouctar Diakhaby sofreu uma luxação do joelho direito no jogo disputado ontem, sábado, no Mestalla, contra o Real Madrid CF. Após os primeiros cuidados médicos, o zagueiro permaneceu internado no hospital para acompanhamento clínico e aguarda novos exames.

Jogadores do Real Madrid se manifestam